الصناعة تبحث تعزيز الاستثمار والتعاون مع مصر

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، خلال زيارته إلى القاهرة، مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر عبد المنعم التراس، تعزيز فرص الاستثمار والتعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات المؤسسات المصرية وفي مقدمتها العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تحقيق الاستفادة من خبرات المؤسسات المصرية للمشاركة في خطط إعادة إعمار وتنمية ليبيا وتحقيق التكامل المشترك لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا إضافة إلى إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأعرب الوزير خلال زيارته معرض منتجات العربية للتصنيع، عن حرصه لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة والمعادن تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية والإعمار التي تشهدها ليبيا حاليا خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث تتمتع ليبيا بمساحات صحراوية واسعة غير مستغلة الاستغلال الأمثل فضلا عن التعاون في مجال الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبنية التحتية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومجال ترشيد المياه والطاقة والتعدين وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.