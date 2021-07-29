الصناعة تبحث مع وزارة الصحة آلية تفعيل التصنيع الدوائي

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، مع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، بمقر وزارة الصحة.

وناقش الوزيران أوجه التعاون بين الوزارتين من خلال تفعيل الصناعات الدوائية خاصة مصنع الرابطة للصناعات الدوائية وسُبل النهوض به مجدداً.

وتطرق اللقاء إلى إعادة فتح مصنع الرابطة للأدوية من خلال الاستثمار قصير المدى عن طريق الشركات الأجنبية، إلى حين وضع رؤية متكاملة لاستثمار طويل المدى.

كما نوقش خلال اللقاء كيفية الاستفادة من مصانع الدولة المنتجة للأوكسجين مثل مصنع الأوكسجين بالشركة الليبية للحديد والصلب وكيفية زيادة القدرة الإنتاجية لها لتلبية الطلب على الأوكسجين الذي تزايد بسبب وباء كورونا المستجد.