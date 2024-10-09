الصندوق السعودي يستحوذ حصة مهمة في متجر بريطاني فاخر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنه “وقّع صفقة لشراء حصة 40 بالمئة من “سيلفريدجز” البريطاني الفاخر، عقب اتفاق ملزم يستحوذ بموجبه على كامل حصة مجموعة “سيغنا” في المجموعة”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، اعتبر صندوق الاستثمارات العامة، أن “هذه الشراكة تتماشى مع نهجه للاستثمار عالميا في القطاعات الإستراتيجية، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات وقدرات مجموعة سيلفريدجز”.

وقال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، تركي النويصر: “سعداء بالشراكة مع “سنترال”، في مجموعة “سيلفريدجز”، التي تُعد من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا، ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة سيلفريدجز الرائدة”.

ووفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان”، كانت “سيغنا”، وهي مجموعة عقارية نمساوية اشترت “سيلفريدجز” مع المجموعة التايلاندية “سنترال غروب” مقابل نحو 5.5 مليار دولار في عام 2021، وبالشراكة مع مجموعة “سنترال”، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة الآن مجموعة “سيلفريدجز”، التي يتواجد متجرها الرئيسي في شارع أكسفورد بالعاصمة لندن، بالإضافة إلى 17 متجرا فاخرا آخر حول العالم.

وتأسست “سيلفريدجز” في لندن على يد رجل الأعمال الأميركي، هاري غوردون سيلفريدج، في عام 1909، ونالت لقب أفضل متجر في العالم أربع مرات، وفقا للصحيفة البريطانية، “تبقى متاجرها وجهة سياحية رائدة في لندن، حيث تشتهر بإقامة فعاليات تسوق ذات طابع خاص وعروض إبداعية، بالإضافة إلى تقديم مطاعم راقية وبيع السلع الفاخرة من الماركات المرموقة”.

وتملك مجموعة “سيلفريدجز”، 18 متجرا فاخرا ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول، وهي سيلفريدجز في المملكة المتحدة، ودي بيجينكورف في هولندا، وبراون توماس وأرنوتس في أيرلندا، كما تعد العقارات التي تمتلكها في أكسفورد ستريت في لندن، وسيلفريدجز إكسجينج سكوير في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة”.