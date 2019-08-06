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الصواريخ الأمريكية تدفع الصين لتحذير اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا!

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 15:08
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أستراليا أعلنت أمس أنها لن تنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها. [إنترنت]
قامت الصين اليوم الثلاثاء بتحذير اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا من مخاطر نشر صواريخ أمريكية على أراضيها.

حيث قال المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ خلال مؤتمر صحفي في بكين:

“ندعو الدول المجاورة إلى توخي الحذر وعدم السماح بنشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها، لأن هذا لن يصب في مصلحة أمنها القومي”.

وتابع:

“هذه إشارة بالغة الأهمية أريد إرسالها لشعبي اليابان وكوريا الجنوبية وهذا ينطبق أيضاً على دول أخرى، كأستراليا”.

وحذر المسؤول الصيني الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر قد أعلن السبت أن الولايات المتحدة تريد نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا في أسرع وقت، وأضاف أنه على الصين ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية، لأن ثمانين في المئة من ترسانتها مؤلفة من أسلحة تشملها معاهدة الأسلحة المتوسطة.

ويذكر أن أستراليا أعلنت أمس أنها لن تنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها.

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