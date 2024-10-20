«الصودا الدايت» تزيد السمنة وتتسبب بأمراض عديدة

يسعى العديد من الأفراد إلى تقليل استهلاكهم من السعرات الحرارية عن طريق تناول المشروبات الغازية، الخالية من السكر، المحلاة اصطناعيا “الدايت صودا”، بدلاً من المشروبات الغازية العادية، لتجنب زيادة الوزن، لكن على عكس الشائع فإن لهذه المشروبات، أضرار عدة على الصحة، ويبدو أنه وبعد التحذيرات الجديدة لخطورة هذه المشروبات سيفر الكثيرون من تناولها.

وفي هذا السياق، كشف طبيب أمراض الجهاز الهضمي، سوراب سيثي، في جامعتي “هارفارد” و”ستانفورد”، “عن أربع حقائق مخيفة حول المشروبات الغازية الخالية من السكر”.

ووفقا لموقع “LadBibleلادبيبل”، “كانت الحقيقة الأولى التي تحدث عنها “سوراب سيثي” مخيفة حقا، وهي أن النساء اللاتي يشربن مشروبين غازيين خاليين من السكر يوميا، يواجهن “خطرا أعلى بكثير للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية”.

واستند سيثي، في حديثه إلى “دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية، وجمعية السكتة الدماغية الأمريكية في عام 2019، والتي ربطت بين تناول المشروبات المحلاة صناعيا وزيادة هذه الأمراض لدى النساء فوق سن الخمسين عاما”.

وبحسب الدراسة، “من المثير للاهتمام في الدراسة، أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كان أعلى لدى النساء اللاتي لم يكن لديهن أي تاريخ من أمراض القلب أو مرض السكري”.

أما “الحقيقة الثاني التي ذكرها “سيثي” عن الصودا الدايت، “فهي أنها قد تكون مرتبطة بأمراض الكلى”، وقال: “يمكن أن يسهم المحتوى العالي من الفوسفور في الصودا الدايت في الإصابة بأمراض الكلى المزمنة”.

ويدعم تأكيد سيثي، مؤسسة الكلى الوطنية، التي “استشهدت بدراسة لها وجدت أن شرب اثنين أو أكثر من الصودا الدايت يوميا يمكن أن يسبب ضررا للكلى”.

وبحسب الموقع، “الحقيقة الثالثة التي شاركها الدكتور سوراب سيثي، هي أن شرب المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن “يؤثر سلبا على حساسية الأنسولين”، و”يعطل ميكروبيوم الأمعاء”، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء”.

وقال: “إن التمتع بصحة أمعاء جيدة أمر مهم للغاية لصحتك العامة، إذ يمكن أن يساعد في الهضم والمناعة والمزيد، والإنسان في حاجة إلى وجود كمية صحية من البكتيريا الجيدة في أمعائه من أجل محاربة بعض الأمراض”.

وأضاف: “أما الحقيقة الرابعة التي رصدها سوراب سيثي، فهي أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن “تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مما يعطل التحكم في الشهية”.

ووفقا لدراسة أجريت في عام 2021، ونشرت في مجلة “جاما” العلمية، “فقد وجدت أن السكرالوز، وهو مكون شائع في المشروبات الغازية الخالية من السكر، يمكن أن يزيد الشهية، وأوضح الباحثون أن تناول الأشياء التي تحتوي على السكرالوز، يمكن أن يكون له “استجابات مكافأة عصبية أكبر” في الدماغ”.