الصورة التي أربكت العلماء.. «الشبح الأحمر» يظهر بوضوح في الفضاء!

وثّقت رائدة الفضاء الأمريكية نيكول آيزر ظاهرة نادرة تُعرف باسم “الشبح الأحمر” أثناء عبور المحطة الفضائية الدولية فوق الولايات المتحدة والمكسيك، وقدمت الصورة التي التقطتها للعلماء لدراستها وتحليلها.

ونشرت آيزر الصورة عبر حسابها على “إنستغرام”، ووصفت اللحظة بالاستثنائية، قائلة: “وااو.. بينما كنا نمضي فوق المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية هذا الصباح، التقطت هذا الشبح”.

وأوضحت أن الظاهرة عبارة عن ومضات ضوئية تُعرف علمياً بـ”الأحداث المضيئة العابرة”، وتحدث على ارتفاعات عالية فوق السحب، نتيجة لنشاط كهربائي كثيف مرتبط بالعواصف الرعدية.

وأضافت: “لقد حصلنا على منظر رائع فوق السحاب، لذا يمكن للعلماء استخدام هذه الأنواع من الصور لفهم أفضل لتشكل هذه الظواهر وخصائصها وعلاقتها بالعواصف”.

ويأمل العلماء أن تساهم هذه الصورة في تعميق الفهم حول ظواهر الغلاف الجوي العليا، خاصة تلك التي لا تُرصد عادة من الأرض بسبب ارتفاعها الشاهق وسرعة حدوثها.