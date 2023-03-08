«الصور»: قبضنا على مطلوبون منذ سنوات متّهمون في قضايا قتل ومخدرات

قال النائب العام الصديق الصور إنّ المقبوض عليهم اليوم ضمن العملية الأمنية التي جرت بمنطقة القريات مطلوبون منذ سنوات.

وأوضح الصور في تصريح صحفي أنّ المقبوض عليهم متهمون في قضايا قتل ومخدرات وهجرة وهم الآن في عهدة فرع المكتب بمدينة غريان للتحقيق والاستدلال.

وأضاف الصور أنّ ماحدث سيعطي انطباعا بوجود الدولة، وأنّهم يعملون على تحقيق فكرة الردع العام، وتوليد إحساس لدى المواطنين والرأي العام بأن الدولة تستطيع محاسبة المجرمين مهما كانت قوتهم.

وكانت عملية أمنية واسعة قد انطلقت في نطاق بلدية القريات قرب مدينة غريان، بقيادة اللواء 444 وإدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية ومنتسبي قسم ضباط شؤون المعلوماتية في مكتب النائب العام

وجاءت هذه العملية بأمر وإشراف من النائب العام على خلفية قيام مجموعات داخل بلدية القريات بجرائم اتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والهجرة غير النظامية، وفق ما أفاده مكتب النائب العام.

وبحسب النيابة العامة، فقد أسفرت العملية عن ضبط مجموعة من المطلوبين لدى النائب العام بعد تبادل إطلاق نار وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر وآليات.