«الصور» يُؤكد أهمية التعاون في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، على أهمية التعاون في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، مع الجهات والمنظمات المختصة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في طرابلس، مع رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان والهجرة غير القانونية.

وتم خلال اللقاء تسليم التوصيات الختامية لورشة العمل التي عُقِدت أعمالها بالمشاركة مع مكتب النائب العام الموسومة تحت عنوان “دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان”.

وأعرب النائب عن امتنانه وتقديره لجهود الجهات المنظمة للورشة والنتائج التي توصلت لها، مؤكداً على أهمية استمرار تعزيز ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك بين مكتب النائب العام والمؤسسات في ميدان حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وسيادة القانون والعدالة الفاعلة.