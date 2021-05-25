«الصور» يُعلن بدء تطوير منظومة النيابة العامة

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بوكلاء النيابة العامة العاملين بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس.

ووجه المستشار الصور، خلال اللقاء، الشكر لأعضاء النيابة العامة على الجهد المبذول من قبلهم رغم الظروف القائمة، بحسب ما نقل قسم الإعلام بمكتب النائب العام.

واستمع المستشار الصور خلال هذا الاجتماع، إلى ملاحظات الأعضاء بشأن العمل الإداري والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.

كما استمع أيضا إلى الأسباب التي يرجح أعضاء النيابة العامة أنها تُعرقل حسن إنجاز العمل القضائي؛ ووجه بضرورة العمل ضمن إطار مؤسسي يقوم على مشاركة الجميع في تشخيص المشاكل ووضع الحلول.

وأكد النائب العام، في نهاية اللقاء، على أن العمل جارٍ لتطوير منظومة النيابة العامة بتوفير الإمكانات التي يحتاجها العنصر البشري وكذلك إعادة تقييم العمل من الناحية الفنية وتأهيل وتدريب أعضاء النيابة العامة وأعوانها بما يسهم في الارتقاء بالعمل المسند إليها.

إلتقى السيد المستشار النائب العام بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2021 بالسادة وكلاء النيابة العامة العاملين بدائرة… تم النشر بواسطة ‏قسم الإعلام بمكتب النائب العام‏ في الثلاثاء، ٢٥ مايو ٢٠٢١