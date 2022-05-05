الصومال.. إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو بعد تأجيلها لعدة مرات

أعلنت السلطات في الصومال، عن إجراء انتخابات رئاسية في 15 مايو الحالي، وذلك بعد تأجيل موعدها لعدة مرات.

جاء ذلك في بيان للجنة المشتركة المكلفة بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عقب جلسة لهم اليوم الخميس بالعاصمة مقديشو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصومالية.

وتتكون اللجنة المكلفة بانتخابات رئيس الجمهورية من أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، ومن المقرر أن تصدر اللجنة المشتركة جدولاً زمنيًا لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا وحذرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية بالصومال من وسائل الإعلام غير المرخصة عقد برنامج مناظرات المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت الوزارة بصفة خاصة إلى مجموعة المناظرات الصومالية بالامتناع عن مثل هذه الأعمال، كما أصدرت الوزارة تعليمات للشركاء الدوليين، لا سيما قوات الشرطة الوطنية وقوات إفريقية، بعدم السماح لوسائل الإعلام بالعمل دون إذن من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة.