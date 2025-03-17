الصومال.. الجيش يقتل 120 مسلحاً من «حركة الشباب»

قتل أكثر من 120 مسلحا من “حركة الشباب” في غارات جوية للجيش الصومالي استهدفت مدينة “جلب” في إقليم “جوبا” الوسطى جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية “صونا”: إن “ما لا يقل عن 120 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة ليلة السبت والأحد، في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى”.

وأضافت أن “الجيش تمكن من دك معاقل المتمردين حيث علم أن 20 إرهابيا من القادة الميدانيين كانوا من بين القتلى”.

هذا “وتنفذ حركة “الشباب” تفجيرات وهجمات مسلحة، حيث تسعى للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية”.

ويوم الجمعة الماضي، تمكنت قوات الجيش الصومالي وقوات وكالة الاستخبارات الصومالية، من القضاء على 41 مسلحا من “حركة الشباب” المتشددة في غارات جوية على منطقة شبيلي الوسطى ومنطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، وقبلها نجح الجيش الصومالي بدعم من السكان المحليين في صد هجوم مسلح لحركة “الشباب” في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي جنوب البلاد، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 130 مسلحا من الحركة”.