الصومال.. انفجار يهز نقطة تفتيش بميناء مقديشو

أفادت وسائل إعلام عالمية، السبت، بوقوع انفجار هز العاصمة مقديشو، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف في نقطة أمنية خارج الميناء الرئيسي.

وقالت إن الانفجار إستهدف نقطة تفتيش أمنية خارج الميناء عندما فجر إنتحاري سيارة ملغومة، وأن “الحطام المعدني تساقط داخل الميناء وسمع صوت إطلاق نار”.

وقال شهود إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء، حيث أكد مصدر طبي بأن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.

وقال عامل في الميناء طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية: ”تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار“. وأضاف ”تحيط قوات الأمن بالمنطقة“. حسبما ورد موقع إرم نيوز.

ومنذ الأطاحة بالرئيس محمد سياد في عام 1991، الصومال غارق في الصراع الداخلية.