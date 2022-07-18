الصومال.. تحطم طائرة مدنية في مطار مقديشو الدولي دون سقوط ضحايا

تحطمت طائرة ركاب تقل رحلات داخلية بالصومال، الإثنين، في مطار العاصمة مقديشو الدولي، بعد خروجها عن المدرج واندلاع النيران فيها، دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية.

ونقلت إذاعة مقديشو الحكومية، عن سلطات المطار أنّ طائرة ركاب تحطمت بعد خروجها عن المدرج في مطار مقديشو الدولي، وأنّها هبطت بسرعة فائقة أثناء هبوطها واصطدم أحد جناحيها بالمدرج مما أدى إلى اندلاع حريق في الجزء الأمامي منها بعد انزلاقها عن المسار.

وذكرت الإذاعة أنّ الطائرة تتبع لخطوط جوبا أيرويس التي تسير رحلات داخلية بين الأقاليم الصومالية وكان على متنها 30 ركابا، مشيرة إلى أنّ فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء جميع الركاب من الطائرة وإخماد النيران التي اشتعلت فيها.

ولم يتبين على الفور أسباب خروج الطائرة عن المدرج، إلا أنّ سلطات المطار كانت ترجع ذلك في حوادث سابقة إلى خلل فني كون الطائرات التي تعمل على الرحلات الداخلية قديمة.