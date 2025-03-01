الصومال تدعو موطنيها لدعمها في الحرب ضدّ «الإرهاب»

طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشعب بدعم الحكومة في حربها على الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت عن شيخ محمود تأكيده، بمناسبة حلول شهر رمضان، “ضرورة التسامح والخير والرحمة ودعم ومساعدة المحتاجين”.

وطالب الرئيس أبناء الشعب بـ “دعم الحكومة في حربها لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين”.

كما وجه تهئنة خاصة إلى أبطال القوات المسلحة الوطنية التي حققت انتصارات كبيرة في الحرب على “مليشيات الخوارج” بحسب الوكالة الصومالية .

ويستخدم الصومال عبارة “ميليشيا الخوارج” للإشارة إلى حركة الشباب. وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.