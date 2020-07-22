الصومال تنفي إرسال قوات إلى ليبيا

نفى وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض إرسال بلاده قوات إلى ليبيا.

وقال الوزير في تصريحات اليوم الأربعاء، إن “حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا”.

وأضاف أن القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة، حسب وصفه.

وأكد أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

ونفى الوزير الصومالي، أيضا، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا.

هذا وتداولت بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أخباراً مفادها، أن تركيا تسعى وبدعم قطري نقل صوماليين إلى ليبيا.

وزعمت هذه الوسائل أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى قطر في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى أن أنقرة تسعى إلى تعزيز جيش من المسلحين والمرتزقة في ليبيا بالمقاتلين الصوماليين.

وزير الخارجية الصومالي أحمد عوَد لإذاعة BBC "هذه إشاعة كاذبة لا أساس لها من الصحة….ليس هناك أي قوات سنرسلها إلى ليبيا…و الجيش الصومالي ليس مرتزقا مثل بعض الجيوش التي نسمع عنها… ليس لدينا مرتزقة في الصومال"#تعرف_على_الصومال https://t.co/CYw80IJIa5 pic.twitter.com/PHQUQDW0DB — الصومال بالعربية (@So_Arabic) July 22, 2020