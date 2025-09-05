الصومال.. «حركة الشباب» تستهدف قاعدة أمريكية وتتوعد بالمزيد

أعلنت حركة “الشباب” الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار كيسمايو، جنوب البلاد.

ونقل موقع “بايدوا أونلاين” المحلي عن بيان صادر عن الحركة، أن الهجوم جاء “ردًا على الحرب في قطاع غزة”، وأسفر عن “خسائر فادحة في صفوف الجنود الأمريكيين”، بحسب تعبيرها.

وادعت الحركة أن العملية أدت إلى تدمير عدة مركبات عسكرية، دون أن تقدم أرقامًا دقيقة عن عدد القتلى أو الجرحى.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي أو الصومالي بشأن الهجوم، ولم يتسن التأكد من صحة مزاعم الحركة من مصادر مستقلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الصومال تصاعدًا في وتيرة هجمات حركة “الشباب”، التي تسيطر على مناطق واسعة من جنوب ووسط البلاد، ويقدّر عدد مقاتليها بنحو 18 ألفًا.

وكان الرئيس الصومالي السابق، شريف شيخ أحمد، قد حذر قبل أيام من تدهور الوضع الأمني، مؤكدًا أن الجيش الوطني “انهار فعليًا”، وأن البلاد أصبحت “في قبضة الحركة المسلحة”.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية تنفذ منذ سنوات عمليات في الصومال تستهدف قيادات ومواقع لحركة “الشباب”، ضمن إطار مكافحة الإرهاب في شرق إفريقيا.