الصومال.. مهاجمة سجن قرب «القصر الرئاسي» والاشتباكات مستمرة

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، يوم السبت 4 أكتوبر 2025، انفجارًا ثانياً هز أحد السجون بالقرب من القصر الرئاسي، وذلك بعد تعرض المكان لهجوم مسلح من قبل مقاتلي حركة الشباب المتطرفة.

الحادث وقع في وقت متأخر من اليوم، حيث أفاد موقع Garowe الإخباري بأن دوي الانفجار سمع بوضوح في جميع أرجاء المنطقة، وقد تبع الانفجار الأول الذي وقع بالقرب من السجن الرئيسي لجهاز المخابرات الوطني.

والانفجار الثاني، الذي تبعه إطلاق نار كثيف، وقع في الوقت الذي كانت فيه قوات الاستخبارات الوطنية في اشتباك مع مسلحي الحركة الذين اقتحموا السجن.

مصادر محلية أكدت أن بعض عناصر حركة الشباب تمكنوا من الهروب من السجن بفضل الهجوم الذي أحدث فجوات في الجدران والأبواب، مما سهل لهم الفرار من قبضة الأمن.

مسلحو حركة الشباب، التي تتبع تنظيم القاعدة، يسيطرون على مساحات واسعة من جنوب ووسط الصومال، ويقدر عددهم بحوالي 18 ألف مقاتل، وقد نفذت الحركة في الآونة الأخيرة عدة هجمات متتالية على منشآت حكومية وأمنية في مقديشو ومدن أخرى.

وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة للصومال، حيث كانت السلطات قد أطلقت عمليات عسكرية واسعة لاستهداف مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في شمال شرق البلاد، في حين تواصل الولايات المتحدة تكثيف غاراتها الجوية ضد الجماعات المتطرفة في الصومال.

ومنذ بداية العام 2025، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 20 غارة جوية في الصومال، معظمها استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” في جبال كالميسكاد الوعرة في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت حركة الشباب قد تبنت هجومًا على قاعدة أمريكية في الصومال، ما أثار مزيدًا من القلق حول الأمن في البلاد.

ويتزامن الهجوم على السجن مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب في عدة مناطق، مما يعكس تصاعد وتيرة العنف في الصومال في ظل الظروف السياسية والأمنية المتوترة.