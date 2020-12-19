الصومال.. مقتل عسكريين ومدنيين بهجوم انتحاري

مسؤول صومالي قال أن عددا من الضباط البارزين والمدنيين قتلوا، كما أصيب آخرون بتفجير انتحاري خارج ملعب محلي في بلدة جالكعيو وسط الصومال.

وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي خطابا في الملعب الذي شهد التفجير.

وقال إسماعيل مختار عمر، المتحدث باسم الحكومة، إن انتحاريا فجر نفسه خارج ملعب عبد الله عيسى حيث تجمع العديد من الأشخاص للاستماع إلى خطاب روبلي.

وحسب ماذكرت “روسيا اليومط عن وكالة “شينخوا” عن عمر قوله “قتل ضباط عسكريون ومدنيون وأصيب عدد غير محدد في الهجوم. سنوافيكم بالتقرير الكامل بمجرد حصر عدد جميع الضحايا”.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء لم يكن موجودا وقت الهجوم.