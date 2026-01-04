الصومال.. مقتل واعتقال عشرات العناصر من «حركة الشباب»

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الأحد 4 يناير 2026، أن الجيش نفّذ عملية خاصة في منطقة جليب جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 15 من عناصر حركة الشباب واعتقال ثمانية آخرين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي التزامها بمواصلة العمليات العسكرية ضد الحركة حتى القضاء على “التهديد الإرهابي” الذي تشكله، وضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائم للشعب الصومالي.

وتعتبر حركة الشباب أبرز الجماعات المسلحة في الصومال، حيث تنفذ هجمات تستهدف القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء، وتسعى إلى فرض سيطرتها على مناطق واسعة في جنوب ووسط البلاد.

وتواصل الحكومة الصومالية، بدعم دولي، جهودها الأمنية لمواجهة هذه الجماعات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما يضمن وقف عمليات الإرهاب وحماية المدنيين.

هذا وتأسست حركة الشباب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وارتبطت بتنظيم القاعدة، وظهرت كقوة مسلحة رئيسية تهدد الأمن الداخلي في الصومال وتهدف إلى إقامة حكمها الخاص وفق تفسير متشدد للشريعة.

وشهدت الصومال خلال العقدين الماضيين سلسلة هجمات إرهابية واسعة، وتدخلات عسكرية دولية لدعم الحكومة، خصوصاً من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، في إطار جهود مستمرة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.