الصومال.. مقتل 6 جنود والقضاء على 30 مسلحاً من «حركة الشباب»

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الجمعة، مقتل 6 جنود من القوات المسلحة الوطنية، وإصابة 14 آخرين بجروح طفيفة، خلال تصديها لهجوم متعدد الجوانب شنته حركة “الشباب” المتشددة في منطقة جلجدود وسط البلاد.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أن القوات الصومالية وجهت “ضربة قاصمة للعدو”، مما أسفر عن تحييد أكثر من 30 مسلحًا، وأسر عدد منهم، بمن فيهم كبار القادة المسؤولين عن أعمال العنف ضد السكان.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 18 أغسطس الجاري عن القضاء على أكثر من 100 مسلح من الحركة في عملية مشتركة مع شركاء دوليين في منطقة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وتواصل الحكومة الصومالية، منذ عام 2022، حملة واسعة لطرد حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة من المناطق الوسطى، لكن الحركة لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة تهدد الأمن والاستقرار المحلي.