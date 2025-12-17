الصومال.. مقتل 9 مسلحين بعملية نوعية في هيران

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من ما تصفهم الحكومة بـ«مليشيات الخوارج»، في عملية عسكرية دقيقة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية الصومالي، بالتعاون مع شركاء دوليين، في محافظة هيران وسط البلاد.

وأفادت الوكالة بأن العملية نُفذت، أمس الثلاثاء، بعد رصد استخباراتي مكثف لتحركات العناصر المسلحة، حيث استُهدف تجمع لهم في منطقة «تردو» أثناء الإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات ابتزاز بحق المدنيين.

وبحسب المعلومات، كانت المجموعة المسلحة قد أقامت نقطة تفتيش غير قانونية على أحد الطرق الحيوية، بهدف جمع الأموال قسرًا من السكان والمركبات المارة، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الأهالي وحركة النقل في المنطقة.

وأكدت المصادر أن العملية نُفذت وفق خطة محكمة، وأسفرت عن القضاء على جميع العناصر المستهدفة دون تسجيل خسائر في صفوف القوات الأمنية، في ما اعتُبر ضربة استباقية ناجحة أجهضت مخططًا إرهابيًا كان وشيك التنفيذ.

وشددت «صونا» على أن جهاز الأمن والمخابرات الوطنية سيواصل عملياته العسكرية والاستخباراتية في مختلف أنحاء البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وضمان أمن واستقرار المواطنين.

ويُشار إلى أن الحكومة الصومالية تستخدم مصطلح «مليشيات الخوارج» للإشارة إلى حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي لا تزال تنفذ هجمات دموية في مناطق وسط وجنوب الصومال رغم الحملات العسكرية المكثفة ضدها.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة أمنية واسعة أطلقتها الحكومة الصومالية منذ عام 2022، بدعم من قوات محلية وحلفاء دوليين، بهدف استعادة السيطرة على المناطق التي تنشط فيها الحركة، في مسعى لتعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة.