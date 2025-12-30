المنفي يتلقى تعزيةً من رئيس الصومال بوفاة رئيس الأركان ورفاقه

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تعزيةٍ ومواساةٍ من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، إثر وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي فريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

وأعرب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في برقيته عن خالص التعازي وصادق المواساة، مؤكدًا تضامن بلاده مع ليبيا في هذا المصاب الأليم، ومتمنيًا الصبر والسلوان لأسر الضحايا، وللشعب الليبي كافةً.

وأكدت البرقية عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية الوقوف المشترك في لحظات الحزن والخسائر الوطنية، بما يعكس روح الأخوة والتضامن بين الشعوب العربية والأفريقية.

وأثارت وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه حالة حزن واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل الدور الذي اضطلعوا به في قيادة المؤسسة العسكرية، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.