الصومال يستلم 300 ألف جرعة من لقاح كورونا كدفعة أولى

أستلمت الحكومة الصومالية، اليوم الإثنين، أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا، تشمل 300 ألف جرعة.

وذكرت الإذاعة الحكومية، أن جرعات اللقاح وصلت مطار “مقديشو” الدولي اليوم الإثنين، ضمن 1.2 مليون جرعة، خصصتها منظمة الصحة العالمية للصومال.

وكان في استقبال اللقاحات، وزيرة الصحة فوزية ابيكر حسن، والمبعوث الأممي الخاص للصومال جيمس اسوان، إضافةً إلى مسؤولين آخرين.

وأعلنت الوزيرة، أن عملية التطعيم ضد كورونا ستنطلق غدا الثلاثاء، حيث ستكون الأولوية للعاملين بمجال الصحة وكبار السن.

بدوره، أفاد اسوان، بأن “الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الصومال في هذا الوقت الحرج”، وفق ذات المصدر.

واعتبر أن “الفيروس يشكل خطرا كبيرا على البلاد”، داعيا لمواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشيه.وفقا للأناضول.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في الصومال، 9 آلاف و190، بينها 367 وفاة، و4 آلاف 230 حالة تعاف.