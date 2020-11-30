الصومال يطرد سفير كينيا ويتهمها بالتدخل في شؤونه الداخلية

طردت الصومال، اليوم الاثنين، سفير كينيا في مقديشو، واتهمتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

واستدعت الصومال مبعوثها الخاص من نيروبي، بعد اتهام جارتها بالتدخل في العملية الانتخابية في جوبالاند، إحدى ولايات الصومال الخمس شبه المستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في وقت متأخر من يوم الأحد: “نتيجة التدخلات السياسية للحكومة الكينية في الشؤون الداخلية للصومال، تراجع الرئيس الإقليمي لجوبالاند عن اتفاق الانتخابات الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر 2020 في مقديشو”.

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة بشأن ملكية احتياطيات النفط والغاز المحتملة، والتي يقع بعضها قبالة ساحل جوبالاند.

ولم تخض الخارجية الصومالية في مزيد من التفاصيل بشأن التدخل المزعوم، بينما نفت كينيا ارتكاب أي خطأ، ورفضت ما وصفته بـ “المزاعم التي لا أساس لها”.