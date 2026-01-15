الصومال يقطع العلاقات بالإمارات.. ماذا عن الجزائر والمغرب؟

أعلنت الصومال قطع جميع علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في مواجهة ما وصفته بأفعال الإمارات التي تقوّض سيادة الصومال ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.

وأشار بيان مجلس الوزراء الصومالي إلى أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية، قد أُلغيت.

وصرح الباحث المختص بالشأن الأفريقي فاروق حسين أبو ضيف، أن الحكومة الصومالية تستند إلى أسس قانونية ودستورية تؤكد سيادة الدولة على كامل أراضيها، موضحًا أن أي اتفاقيات مع إقليم أرض الصومال مثل تطوير ميناء بربرة تُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية.

وأضاف أن إقليم أرض الصومال يعتبر نفسه كيانًا مستقلًا يتمتع بالسلطة القانونية والإدارية على منطقة بربرة ومينائها، ويعتبر أي اتفاقيات مع الإمارات حقًا سياديًا له، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الصومال والإمارات كانت متوترة سابقًا لكنها لم تصل إلى القطيعة، ويفسر هذا الإجراء على أنه أداة ضغط لدفع أبو ظبي لتعديل مواقفها أو التفاوض.

الجزائر تعيد فتح ملف قانون الأحزاب السياسية

أعاد مجلس الوزراء الجزائري فتح مشروع قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية، ويضم 96 مادة في انتظار مناقشته وإقراره من قبل البرلمان.

ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط أخلاقية للعمل الحزبي والحد من ممارسات تغيّر الانتماءات الحزبية لأغراض شخصية أو شعبوية، ما قد يشهد شداً وجذباً بين جميع الأطراف السياسية.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية حمزة زايت أن القانون الجديد يحظى بترحيب الأحزاب المؤيدة للسلطة، معتبرًا أنه يعزز اللعبة الديمقراطية ويحسن المشهد السياسي، متوقعًا تمريره في المجلس الشعبي الوطني بفضل الأغلبية المؤيدة للحكومة، فيما لا تستطيع الأقلية المعارضة تشكيل عائق حقيقي أمامه.

المغرب يعلن نهاية سبع سنوات من الجفاف

أعلن وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة انتهاء الجفاف الذي شهدته المملكة لمدة سبع سنوات بعد هطول أمطار غزيرة خلال الشتاء الحالي.

وأشار بركة إلى أن مستويات هطول الأمطار ارتفعت بنسبة 95% مقارنة بالعام السابق و17% عن المتوسط الموسمي، ما ساهم في رفع متوسط امتلاء السدود الوطنية إلى 46%، مع وصول عدة خزانات رئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية، مما يوفر راحة كبيرة للقطاع الزراعي بعد سنوات من تقنين المياه.

وأكد خبير البيئة محمد بنعبو أن المغرب شهد فائضًا مائيًا ملحوظًا بفضل تساقطات مطرية وثلجية متتالية، محققًا مخزونًا يقدر بـ 7.7 مليار متر مكعب، وهو رقم مريح بالنسبة للطلب المتزايد على المياه في القطاعات الحيوية، خاصة الزراعة.