الصومال..5 قتلى حصيلة هجوم حركة “الشباب” على فندق بمقديشو

قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وشرطيان، في هجوم شنه 5 مسلحون من حركة “الشباب” ليلة الثلاثاء على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت الشرطة الصومالية في بيان الأربعاء، أن المهاجمين الخمسة قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن “القوات الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق”.

وتابع البيان أن “عدد القتلى المؤكد لدينا هو 5، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب 9 مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة”.

ووصف شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، مشاهد الاشتباك بين المسلحين وعناصر الشرطة، بأنها “لحظات ذع