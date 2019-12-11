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الصومال..5 قتلى حصيلة هجوم حركة “الشباب” على فندق بمقديشو

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 ديسمبر 2019 - 11:40
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حركة الشباب قتل 5  بهجوم في مقديشو[انترنت]

قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وشرطيان، في هجوم شنه 5 مسلحون من حركة “الشباب” ليلة الثلاثاء على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت الشرطة الصومالية في بيان الأربعاء، أن المهاجمين الخمسة قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن “القوات الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق”.

وتابع البيان أن “عدد القتلى المؤكد لدينا هو 5، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب 9 مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة”.

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