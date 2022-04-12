الصيام وجفاف الفم والحلق

يؤدي الصيام لساعات طويلة ومتواصلة، يقوم الصائم خلالها بتأدية وظائفه اليومية الاعتيادية التي تطلب كم من الطاقة يتم إنتاجها عن طريق استهلاك مخزون الجسم الغذائي والمائي، خاصة في حالة الصيام بأيام الصيف وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة إلى زيادة التعرق وبالتالي فقدان المزيد من السوائل.

ومع استمرار ساعات الصيام، يفقد الجسم تدريجياً المزيد من الماء، يبدأ الدماغ خلالها بإرسال إشارات تنبيه الجسم لحاجته للماء عن طريق الإحساس بالجفاف والعطش المصحوب بالشعور بالإرهاق والتعب.

ونظراً لأهمية المحافظة على منسوب المياه الطبيعي بالجسم للقيام بوظائفه المختلفة، هناك عدة نصائح تساعد على الحد من العطش وجفاف الفم أثناء الصيام، ومنها: