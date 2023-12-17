«الصيد» تبحث في بكين تعزيز التجارة البينية وتوسيع الصادرات الليبية  

بحثت المستشارة شذر الصيد، مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارية الدولية الصيني، جيان هونقشي التصورات لوضع استراتيجية عمل مشتركة تهدف الي تعزيز التجارة البينية وتوسيع الصادرات الليبية للأسواق الخارجية و تسهيل إجراءات عمل التجار وأصحاب الأعمال الليبيين بالساحة الصينية مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن الجانبان ناقشا خلال اجتماع بمقر المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمدينة بكين، الاتفاق الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء سنة 2010 بين مجلس رجال الأعمال الليبي والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وينص الاتفاق المذكور على تشكيل مجلس رجال الأعمال الليبي الصيني من كلا الجانبين وعقد أجتماعات دورية بالتناوب في كلا البلدين وإقامة معارض وملتقيات تجارية ومتخصصة بالإضافة إلى التدريب.

وأشارت الصيد، الى التعاون التجاري في السابق والذي بلغ خلال عام 2010م 21 مليار دولار و كانت 75 شركة صينية تعمل بالسوق الليبي خلال سنوات ماضية بمختلف المجالات .

من جانبه أشار هونقشي، إلى رغبة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بمجال التجارة والصناعة وخلق شراكة حقيقية بين البلدين داعيا لتوقيع مذكرة تفاهم بالخصوص .

وكان اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بتاريخ 12 مارس 2023م بشأن العمل على أنشاء آلية تبادل المعلومات بانتظام حول التحديثات الاقتصادية والتجارية والقوانين واللوائح.

وتم الاتفاق بختام اللقاء على تنظيم معارض ومنتديات تجارية بين البلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة لما لها دور كبير في تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات وطرح فرص الاستثمار.

وحضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف و رئيس مجلس رجال الاعمال الليبي الصيني ميلاد البريكي ومن الجانب الصيني مديرة إدارة العلاقات الدولية شو ليساي ومدير إدارة التعاون الثنائي هو ونجوه.