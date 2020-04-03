الصين.. إعلان يوم 4 أبريل حداداً وطنياً على ضحايا كورونا

تم تسجيل 81620 إصابة في البر الرئيسي الصيني وتوفي 3322 شخصاً بسبب الفيروس. [رويترز]

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إقامتها “حدادا وطنيا يوم السبت للشهداء الذين قضوا خلال معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد”، ولمواطنيها الذين توفوا بسبب المرض، بحسب ما أفاد مجلس الدولة الصيني.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فإنه سيتم خلال الحفل التذكاري، تنكيس الأعلام الوطنية في جميع أنحاء البلاد وفي جميع مقار السفارات والقنصليات الصينية في الخارج، فيما سيتم تعليق الأنشطة الترفيهية العامة في أرجاء البلاد.

وفي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، سيقف الصينيون في أنحاء البلاد لمدة 3 دقائق حدادا على الضحايا، فيما ستنطلق صفارات الإنذار للغارات الجوية وأبواق السيارات والقطارات والسفن تعبيرا عن الحزن والأسى.

هذا تم تسجيل 81620 إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى مساء الخميس، في حين توفي 3322 شخصاً بسبب المرض.

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