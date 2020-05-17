الصين.. إغلاق مئات القرى شمال شرق البلاد بعد تفشي كورونا مجدداً

قال مسؤولون حكوميون محليون في الصين، اليوم الأحد، إن مئات القرى في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين وضعت تحت الإغلاق بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

ونقلت وكالات أنباء عن المسؤولين قولهم، إن أكثر من ألف مبنى سكني تم عزلها أيضا في شولان، وهي مدينة صغيرة في وسط المقاطعة، بعد الإبلاغ عن حالات هناك أيضا.

وأوضح المسؤولين أن معظم وسائل النقل توقفت أيضا عن 1205 قرى والمناطق المحيطة بها في محاولة للسيطرة على تفشي جديد للمرض القاتل.

وقالت عمدة مدينة شولان جين هوا في مؤتمر صحفي، إن جميع إجراءات المنع والسيطرة “نُفِذت بصرامة بما يتفق مع عملية صنع القرار في الحكومة المركزية ومتطلبات المقاطعات والمدن” منذ بدء تفشي المرض.

وأضافت العمدة أنه قبل 7 مايو الجاري، لم تكن هناك “حالات أصلية” في المدينة، مشيرة إلى أن بعض “مواطني شولان الذين يعيشون في الخارج، وخاصة روسيا”، التي لها حدود مجاورة، قد عادوا إلى بلادهم حاملين الفيروس.