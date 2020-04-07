الصين.. إلغاء حظر السفر في مدينة ووهان ابتداء من يوم الأربعاء

أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الثلاثاء، بأن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، ستلغي حظر السفر ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري.

وتحدثت إحدى عاملات النظافة في المدينة عن الوضع هناك، قائلة إن تغيرات كبيرة طرأت على شوارع ووهان في الأيام الأخيرة، بعد أن فتحت المتاجر أبوابها على امتداد الشوارع، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

يأتي ذلك في حين، بدأت الحياة اليومية بين سكان ووهان تعود تدريجيا، منذ 25 مارس الماضي، حيث استأنفت وسائل النقل العامة حركتها في المدينة الصينية، وأظهرت لقطات تقرير إخباري بثه التلفزيون الصيني، كيف تم تجريب خطوط الحافلات وتنظيف آلات التذاكر وقطارات مترو الأنفاق، وهذا ما يعتبر مؤشرا جيدا نحو عودة الحياة الطبيعية.

ولم تقتصر عودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد على مدينة ووهان فقط، حيث باشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء “جائحة”.

هذا وأعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

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