الصين.. ابتكار أسلحة ليزرية مدمّرة و«لا مثيل لها»

ابتكر علماء صينيون سلاحا ليزريا إشعاعيا لا مثيل له، وهو نوع جديد من أسلحة “الميكروويف التي تجمع بين عدة موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة يمكنهم من التركيز على هدف بدقة فائقة:.

ووفق العلماء، “يتألف نظام الأسلحة من مركبات متعددة لنقل الموجات الدقيقة يتم نشرها في مواقع مختلفة، وتطلق كل مركبة موجات دقيقة بتزامن عالي الدقة، وتندمج هذه الموجات معًا لتشكل شعاع طاقة قويا لمهاجمة هدف واحد”.

وبحسب فريق البحث، “يجب وضع كل مركبة موجات دقيقة بدقة في حيز مليمتر واحد، مؤكدين أن نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية “BeiDou” الصيني قادر على توفير دقة تحديد المواقع في حدود 0.4 بوصة (1 سنتيمتر)، لكن هذا لا يزال لا يلبي متطلبات نظام الأسلحة الجديد”.

وبحسب مانشر موقع “livescience”، يقول العلماء “يجب أن تكون المركبات مستوية تمامًا، لأن أي تغييرات في السطح تعني أن أجهزة إرسال الموجات الدقيقة لن تكون محاذية بشكل صحيح، ويجب أن تكون مزامنة الإطلاق في غضون 170 بيكو ثانية (أو 170 تريليون جزء من الثانية)، لوضع هذا في منظور صحيح، يستغرق الكمبيوتر المنزلي النموذجي 330 بيكو ثانية لإكمال دورة معالجة واحدة”.

هذا و”تعد سلسلة أفلام حرب النجوم من أشهر الإنتاجات الدرامية والسينمائية في القرن الماضي، التي تميزت باستخدام “نجمة الموت” أسلحة ليزر مدمرة، ويبدو أن “حرب النجوم” قد تعود مجددا، لكن هذه المرة على أرض الواقع، مع هذا الابتكار الصيني، و”نجم الموت” هو محطة فضاء خيالية وسلاح دمار شامل ظهر في سلسلة الخيال العلمي “حرب النجوم” التي صنعها المخرج جورج لوكاس.