الصين.. ابتكار بطاريات تعمل بآلاف الساعات وبأمان «غير مسبوق»

أكد فريق بحثي من جامعة نانكاي الصينية ابتكار نظام بطاريات متطور يعتمد على إلكتروليتات أميدات مفلورة، قادر على تشغيل خلايا الليثيوم المعدنية بأمان واستقرار لآلاف الساعات، في خطوة وصفها الخبراء بأنها اختراق نوعي قد يعيد رسم مستقبل تخزين الطاقة عالميًا.

وأوضح الباحث تيانفي ليو أن هذا الإنجاز يجسد قوة التصميم الجزيئي الدقيق في معالجة التحديات التقنية التي طالما واجهت بطاريات الليثيوم المعدنية، مثل تسرب الإلكتروليتات، وخطر الاشتعال، وتكوّن الفروع المعدنية الإبرية التي تقلل من سلامة البطارية وكفاءتها.

وأشار الفريق إلى أنه اعتمد في تطوير النظام الجديد على مادة 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide المفلورة، مستفيدًا من خصائص إلكتروليتات الهلام الأيوتكتيكي العميق (DEGEs)، المعروفة بقدرتها على توصيل الشحنات واستقرارها الحراري العالي.

وأظهرت التجارب أن البطاريات الجديدة واصلت العمل لأكثر من 9000 ساعة متواصلة، محتفظةً بأكثر من 80% من سعتها الأصلية بعد 2500 دورة شحن، كما حافظت على أدائها في درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 80 درجة مئوية على مدى 300 دورة تشغيل، وهو أداء وصفه الباحثون بغير المسبوق في هذا النوع من الخلايا.

وأكد الباحث كاي تشانغ أن الاستراتيجية الجديدة تمثل نموذجًا لتصميم الإلكتروليتات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى أنها تفتح الباب أمام جيل جديد من البطاريات الآمنة والمستدامة التي يمكن أن تدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.