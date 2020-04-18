الصين.. ارتفاع عدد الإصابات الجديدة ومئات الوفيات غير مسجلة بفيروس كورونا

أضاف 1290 حالة وفاة إلى العدد الإجمالي في المدينة [رويترز]

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وبحسب اللجنة، ومن حالات الإصابة الجديدة كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج، بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4632.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الصينية مؤخرا أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال المقر الرئيسي للسيطرة على الوباء في ووهان عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي المحلية، إنه أضاف 1290 حالة وفاة إلى العدد الإجمالي في المدينة، التي عانت من الغالبية العظمى من الوفيات في الصين.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المدينة إلى 3869 وفاة، لكن حكومة المدينة أضافت 325 حالة إصابة فقط، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 50333 إصابة.

ويدفع هذا التغيير أيضا عدد الوفيات على مستوى البلاد بنحو 39 في المائة إلى 4632 وفاة استنادا إلى البيانات الوطنية الرسمية التي نشرت في وقت سابق اليوم الجمعة.

ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات أقل بكثير من الوفيات في البلدان الأصغر مثل إيطاليا وإسبانيا.

وتعرضت الصين لضغوط متزايدة بسبب وباء الفيروس التاجي من القوى الغربية، حيث أثارت واشنطن الشكوك حول الشفافية الصينية، وتحقق فيما إذا كان الفيروس قد نشأ بالفعل في مختبر بووهان

وكانت الصين قد حصلت في مارس على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، وذلك بعد أن قالت شركة مودرنا الأمريكية لتطوير العقاقير، إنها بدأت بإجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

اقترح تصحيحاً