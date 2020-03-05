الصين.. ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 3014 حالة

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس [القدس العربي]

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس”كورونا المستجد” بالصين، إلى 3 آلاف و14 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 31 شخصا.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 139 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفًا و270 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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