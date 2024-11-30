أعلنت الصين، “اكتشاف أكبر منجم للذهب في العالم، يحتوي على 300 طن من المعدن الثمين، وتقدّر قيمة احتياطيات المنجم بأكثر من ثمانين مليار دولار أمريكي، وفقا ما أعلنت هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، عن الهيئة أن “الاحتياطي المكتشف في حقل وانغو للذهب، وسط الصين، قد ينتج أكثر من 1000 طن من الذهب”.

وأفادت الهيئة “بالكشف عن 40 عرقا ذهبيا، وهي فتحات طويلة وضيقة في الصخور تحتوي على المعدن، على عمق حوالي ميل في مقاطعة بينغجيانغ بهونان”.

وأوضحت الهيئة أن “هذه الصخور قد تحتوي بمفردها على 300 طن من الذهب، مع احتمال وجود احتياطيات إضافية في طبقات أعمق”.

وأشارت إلى أن “اختبارات الحفر في المناطق المحيطة بالموقع أكدت وجود كميات إضافية من الذهب”.

هذا وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، يُعد “حقل وانغو” للذهب أحد أهم مراكز التعدين في الصين، حيث استثمرت الدولة ما يقرب من 100 مليون يوان في استكشاف المعادن بالمنطقة، وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم، فبحلول عام 2023، أنتجت الدولة حوالي عُشر إنتاج الذهب العالمي.