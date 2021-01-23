الصين.. النفط يتراجع مع ارتفاع الإصابات بكورونا

أسعار النفط في الصين هوت ، خلال تعاملات أمس الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في 11 شهرا، الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام الصين.

ونزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.2% إلى 52.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتا يوم الخميس.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.03% إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسبا بواقع سنتين حققته يوم الخميس.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى شركة “أوندا” للسمسرة قال: “تماشيا مع مزيد من الأجواء الحذرة التي أظهرتها الأسواق المالية اليوم في آسيا، تراجع العقدان”.