الصين اليوم الرابع بلا وفيات بفيروس كورونا

عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع إلى 42 [DW]

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بينها 23 لقادمين من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة.

وأعلنت الصين، الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب مرض “كوفيد-19″، غير أنها سجلت 30 حالة إصابة أخرى بالفيروس، مشيرة إلى أن من بين هذه الحالات، تم تسجيل 23 حالة لمسافرين قدموا من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق​​​.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات داخلية جميعها في مقاطعة هيلونغجيانغ، بالقرب من الحدود مع روسيا، حيث أنشئ مستشفى ميداني للتعامل مع انتشار جديد للمرض مرتبط بالعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ونقلت السلطات أكثر من ألف شخص إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع عدد مماثل تقريبا للعزل والمراقبة، يشتبه في أن بعضهم مصاب بـفيروس كورونا الجديد، أو أن نتائج اختباراتهم التشخيصية جاءت إيجابية، لكن دون أن تظهر عليهم أي أعراض للإصابة.

يشار إلى أن إجمالي الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت عنه الصين بلغ 4632 حالة وفاة من بين 82788 إصابة، معظمها في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

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