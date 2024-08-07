 الصين.. انخفاض واردات النفط الخام لأدنى مستوى منذ 2022

تراجعت واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2022، إذ أدى انخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وانخفضت الواردات بنحو 12 في المائة عن الشهر السابق، وكانت أقل بنحو 3 في المائة عن مستواها قبل عام، وفقاً لسجلات «رويترز» لبيانات الجمارك.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك، وفق وكالة «رويترز»، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم جلب 42.34 مليون طن في يوليو (تموز)، أو نحو 9.97 مليون برميل يومياً.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية «أويل كيم» ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 في المائة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات، وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن، أو 10.89 مليون برميل يومياً، بانخفاض 2.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً سنوياً نادراً، وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قفزت أكثر من المتوقع في يوليو، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وزادت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم- بمقدار 34 مليار دولار إلى 3.256 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.253 تريليون دولار توقعها محللون في استطلاع أجرته «رويترز» و3.222 تريليون دولار في يونيو (حزيران).

وارتفع اليوان 0.56 في المائة، مقابل الدولار في يوليو، في حين تراجع الدولار الشهر الماضي 1.7 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.