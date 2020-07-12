الصين.. انفجار وقع في مصنع للوقود

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن شخصين فقدا وأصيب آخران بعد انفجار وقع في مصنع للوقود الحيوي بإقليم فوجيان بجنوب الصين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن الانفجار وقع في شركة لونغيان تشويوه، حوالي الساعة 10 صباحاً، وهي شركة لإنتاج الوقود الحيوي في مدينة لونغيان بجنوب البلاد، عندما كان العمال يجرون أعمال الصيانة.

ومن جانبه بث التلفزيون الحكومي مقطع مصوربالقرب من مكان الانفجار يظهر دخانا كثيفا في سماء الموقع.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بينما خلصت نتائج التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع بسبب احتراق وقود المولد.

وقال التلفزيون المركزي إن السلطات أرسلت ما يربو على 100 رجل إطفاء للموقع وأجلت السكان في المناطق القريبة.