الصين.. انهيار مطعم في إقليم شانشي وسقوط 29 قتيلاً

مابين وباء كورونا والكوارث الطبيعية والأنهيارات الأرضية التي تحدث بالصين.

صرح المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، إن 29 شخصا قتلوا وأصيب 7 بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي الواقع شمالي البلاد.

ولقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة جراء انهيار مطعم في مدينة لينفن بالصين، السبت.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وزارة إدارة الطوارئ، في بيان، أن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي في مقاطعة شيانغفن في جنوب غربي شانشي، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المبنى انهار أثناء تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد رجل مسن يبلغ عمره 80 عاما في مطعم جيويشيان في قرية تشنتشوانغ، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصا من تحت الأنقاض وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة 7 بجروح بالغة، بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.

وأضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقا للتحقيق في الحادث.