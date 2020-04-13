الصين: بعد كورونا حمّى خنازير أفريقية

حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية [انترنت]

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين، وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في إقليمين شمال غرب البلاد.

واكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منغين، حيث نفقت ثلاثة خنازير.

في حين سجلت الحالة الثانية في إقليم شنشي في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا منها.

وأعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من “كوفيد-19”.

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