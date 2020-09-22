الصين.. بمقبرة عمرها 2000 سنة كشف سر «سائل غامض»

علماء صينيون يكشفون سر السائل الغامض الذي عثر عليه في إبريق برونزي خلال عمليات الحفر في مقبرة عمرها 2000 سنة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها العلماء، أظهرت أن السائل الموجود في الإبريق البرونزي، مشروب علاجي يحتوي على الكحول.

ووفقا للخبراءـ كان هذا المشروب يستخدم في وقف نزيف الدم وتخفيف الالتهابات.

وتضيف الوكالة، يستمر الخبراء بدراسة هذا السائل، من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخامات التي صنع منها هذا المشروب وطريقة تحضيره.

وتجدر الإشارة، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذه المقبرة القديمة خلال عمليات إعادة بناء أحد الأحياء الفقيرة في مدينة سانمنشيا بمحافظة خنان في شهر مايو 2020.