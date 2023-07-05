الصين: تايوان تتحول إلى «برميل بارود» بسبب إمدادات الأسلحة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أنّ شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى «برميل بارود».

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ بكين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مشيرة إلى أنّها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن، بشأن هذه الإمدادات.

وذكرت الوزارة : «يعرب الجانب الصيني عن احتجاجه الشديد فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأميركية إلى منطقة تايوان، دون مراعاة المخاوف الرئيسية للصين».

وأضاف البيان أن الصين تدعو الجانب الأميركي إلى مراعاة مبدأ «صين واحدة» والتوقف فورا عن بيع الأسلحة لتايوان، وكذلك أي شكل من أشكال الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وهذه الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الأسبوع الماضي إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على البيع المحتمل لذخيرة ودعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.