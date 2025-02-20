الصين تبتكر أقوى «كاميرا تجسس» في العالم

أفادت صحيفة صينية، “أن علماء صينيين ابتكروا أقوى كاميرا في العالم تعتمد على الليزر، قادرة على التعرف على تفاصيل مثل الوجه البشري من مدار منخفض حول الأرض”.

وأشارت صحيفة “South China Morning Postساوث تشاينا مورنينغ بوست”، إلى أن “علماء من معهد البحوث العلمية لمعلومات الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الصينية الذين ابتكروا هذه الكاميرا، اختبروها في وقت سابق على بحيرة تشينغهاي الواقعة في شمال غرب الصين”.

وبحسب الصحيفة، “دمج العلماء أثناء التجربة ليزر بقوة 103 واط مع المعالجة الرقمية في الوقت الحقيقي للعمل مع كميات هائلة من البيانات التي تلتقطها الكاميرا. تعتمد هذه التقنية على مبادئ رادار الميكروويف المزود بفتحة مركبة، ولكنها تعمل بأطوال موجية بصرية، ما يسمح لها بإنتاج صور أكثر وضوحا من الأنظمة التي تستخدم الموجات الدقيقة”.

ووفق الصحيفة، “اختبرت الكاميرا لالتقاط صور بدقة تصل إلى ملليمتر واحد من مسافات تزيد عن 100 كيلومتر، وهو ما “كان يعتبر في السابق غير قابل للتحقيق”. كما تمكنت الكاميرا من اكتشاف الأجزاء التي يصل قطرها إلى 1.7 ملليمتر بسرعة وتحديد المسافة إلى الأشياء بدقة 15.6 ملليمتر”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “مستوى التفاصيل أفضل بـ 100 مرة مما يمكن رؤيته بكاميرات التجسس الرائدة والتلسكوبات التي تستخدم العدسات”، ووفقا لها، “قد يسمح هذا الابتكار لبكين بـ “دراسة الأقمار الصناعية العسكرية الأجنبية بدقة لا مثيل لها أو تمييز حتى التفاصيل الصغيرة مثل الوجه البشري من مدار أرضي منخفض”.

Chinese scientists have achieved a quantum leap in optical imaging technology, developing a powerful laser-based spy camera enabling unprecedented surveillance of foreign military satellites with millimeter-level resolution from over 100km away



The new laser system redefines… pic.twitter.com/jTFkYF73kW — StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) February 20, 2025