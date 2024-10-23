الصين تبدأ تصنيع هاتف جديد في مصر

أعلنت شركة “أوبو” الصينية للهواتف المحمولة، عن البدء في تصنيع جهاز “رينو Reno 12 5G” في مصر، ضمن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”.

وقالت الشركة في بيان: “إنها تمتلك خطوط إنتاج متقدمة SMT، والتجميع والتعبئة، وتتيح لها إنتاج 70 ألف هاتف محمول شهريا، مما يوفر 200 فرصة عمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة من خلال تدابير صارمة للرقابة على معايير الجودة العالمية”.

وأضافت: “تهدف الشركة لتنفيذ خطط للتوسع مع زيادة القدرة الإنتاجية إلى 500,000 هاتف محمول شهريا، مما يوفر 1,200 فرصة عمل إضافية”.

وبحسب جريدة المال، قالت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر: إن “التزامنا المستمر بالسوق المصري ينبع من سعينا دوماً نحو التميز وحرصنا على تقديم أعلى معايير الجودة”.