الصين تبلغ مستوى قياسيا جديدا في إنتاج الحبوب

بلغ إنتاج الصين من الحبوب هذا العام مستوى قياسيا جديدا ليصل إلى 695.41 مليون طن بزيادة نسبية بمقدار 1.3 قياسا بإنتاج العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الهيئة الصينية للإحصاء قولها “إن إنتاج الذرة في البلاد ازداد بنسبة 4.2 في المائة عن عام 2022، بينما انخفض إنتاج الأرز والقمح بنسبتي 0.9 في المائة و0.8 في المائة على التوالي”.

وتعرضت الصين هذا العام لسلسلة من الأحداث الجوية السيئة، بما في ذلك موجة الأمطار طويلة الأمد خلال فترة الحصاد في المناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه، والفيضانات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، والجفاف في المناطق الشمالية الغربية.

ورفعت الحكومة الصينية الحد الأدنى لسعر شراء القمح والأرز وحسنت سياسات دعم الحبوب لمزارعي الذرة وفول الصويا في عام 2023.

وقال وانغ قوي رونغ، المسؤول في الهيئة، أنه ومع وصول إنتاج الحبوب في البلاد إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، فإن ذلك أرسى أساساً متيناً للبلاد لدفع النهوض الريفي في جميع المجالات والتحرك بشكل أسرع لبناء قوتها في الزراعة.