الصين تتدخل لوقف التوترات في «البحر الأحمر»

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماعه مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، في بكين، اليوم الثلاثاء، “إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، قال وانغ: “إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن”.

هذا وفي أعقاب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة منذ نوفمبر الماضي، قالت الجماعة، المعروفة باسم “الحوثيين”، “إنها ستمنع السفن التابعة لإسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندبحتى وقف الحرب على قطاع غزة”، مؤكدة أن “هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي في قطاع غزة”.