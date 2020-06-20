الصين تتهم الولايات المتحدة بـ«التدخل السافر» في شؤونها الداخلية

اتهمت بعثة الصين لدي المؤسسات الدولية في جنيف مجددا الولايات المتحدة ب”التدخل السافر” في شؤونها الداخلية بعد ساعات من تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بشأن هونغ كونغ.

وقالت ميشيل باشليت في بيان لها رداً على تصريحات ، إن “كل التشريعات الأمنية القومية الجديدة التي تخص هونغ كونغ، “يجب أن تتماشى كليا مع التزامات الصين في مجال حقوق الإنسان” والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الحريات المدنية والسياسية.

فوراً وبعد ساعات من تصريحات باشليت، أصدرت بعثة الصين لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف بيانا قالت فيه إن “هذه الملاحظات تمثل تدخلا فادحا في سيادة الصين وشؤونها الداخلية وانتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تعرب الصين لها عن امتعاضها العميق واعتراضها الحاسم”.