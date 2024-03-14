الصين تحث واشنطن على وقف القمع ضد «تيك توك»

دعت الصين، الولايات المتحدة إلى وقف القمع غير المعقول الذي تمارسه في حق شركات من دول أخرى، وذلك في أعقاب مشروع قانون أمريكي يستهدف تطبيق “تيك توك” الشهير لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.

وحسب وكالة أنباء الصين “شنخوا”، حث المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، خه يا دونغ، الجانب الأمريكي على احترام اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة النزيهة بكل جدية، وتوفير بيئة منفتحة ونزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول.

وصرح المتحدث بأنه يتعين على الأطراف ذات الصلة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الصينية، لافتا إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بكل حزم.

هذا وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في وقت سابق، على مشروع قانون يطالب تطبيق “تيك توك” بالانفصال عن شركته الأم (بايت دانس)، عملاق التكنولوجيا الصيني، أو مواجهة حظر على مستوى البلاد في الولايات المتحدة.